La Commission européenne va examiner à la loupe la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler

UE. La Commission européenne a décidé, mercredi 18 juin 2020, d'ouvrir une enquête approfondie sur le projet avancé de fusion entre les constructeurs Peugeot S.A. (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Elle "craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (camionnettes) de moins de 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen (EEE) et, plus spécifiquement, dans quatorze Etats membres de l'UE* (NDLR : dont la moitié méditerranéens), et au Royaume-Uni", précise un communiqué de Bruxelles. Une enquête préliminaire a montré que PSA et FCA sont historiquement en étroite concurrence dans un certain nombre d'États membres sur le segment des camionnettes, positionnant leurs prix de manière similaire."Fiat Chrysler et Peugeot S.A., avec leur portefeuille étendu de marques et de modèles, occupent une position forte dans le secteur des véhicules utilitaires dans de nombreux pays européens. Nous examinerons attentivement la question de savoir si l'opération proposée est susceptible d'avoir une incidence négative sur la concurrence sur ces marchés et veillerons au maintien d'un paysage concurrentiel sain pour tous les particuliers et toutes les entreprises qui dépendent des véhicules utilitaires pour leurs activités", précise Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la politique de la concurrence.Basé au Royaume-Uni et italo-américain, FCA regroupe les marques Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, Ram, et Fiat Professional. Le constructeur français Peugeot SA propose les marques Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall et DS.Les deux groupes envisagent de finaliser leur rapprochement, annoncé en décembre 2019 , au cours du premier trimestre 2021. Leur fusion leur permettrait de devenir le quatrième constructeur automobile mondial.La Commission européenne dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables (jusqu'au 22 octobre 2020) pour rendre sa décision.*Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.