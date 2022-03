La Commission européenne suspicieuse sur le soutien de l’État à la Poste grecque

Enfin, troisième mesure qui intrigue la Commission européenne, le code grec de la TVA attribue depuis 2000 à ELTA une exonération de la taxe à la valeur ajoutée (TVA). L'enquête devra déterminer si ce soutien, qui s'applique à tous les services postaux fournis par l'opérateur, peut être considéré comme une aide. Et plus précisément, "si, pour la période antérieure à août 2010, la mesure pourrait constituer une aide existante, pour la période postérieure à août 2010 elle constituerait une aide nouvelle. La Commission doute de la compatibilité d'une telle aide nouvelle avec le marché commun".



Dans un communiqué, la Commission précise que "l'ouverture d'une enquête approfondie donne à la Grèce, au plaignant et aux autres tiers intéressés la possibilité de faire part de leurs observations. Elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête".