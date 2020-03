La Commission européenne signe un accord avec les plates-formes d'hébergement touristique

UE. La Commission européenne a signé, jeudi 5 mars 2020, un accord avec les plates-formes d'économie collaborative spécialisée dans l'hébergement touristique de courte durée, Airbnb, Booking, Expedia Group et Tripadvisor.



Il va permettre à Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, de disposer et de publier des données fiables sur les séjours et autres hébergements de courte durée proposés par les quatre entreprises. Cet accord "contribuera à l'établissement de statistiques plus complètes sur l'hébergement touristique en Europe et permettra aux autorités publiques de mieux comprendre le développement de l'économie collaborative, ainsi que de soutenir des politiques fondées sur des données probantes", précise un communiqué de la Commission européenne.



"Le tourisme est une activité économique essentielle en Europe. La location à court terme de logements offre des solutions pratiques pour les touristes et de nouvelles sources de revenus pour les particuliers. Néanmoins, des inquiétudes existent en ce qui concerne son incidence sur les communautés locales. Pour la première fois, nous allons obtenir des données fiables qui nous permettront d'alimenter nos discussions en cours avec des villes dans l'ensemble de l'Europe sur la manière d'aborder cette nouvelle réalité de manière équilibrée. La Commission continuera d'encourager les vastes possibilités offertes par l'économie collaborative, tout en aidant les collectivités locales à relever les défis posés par ces changements rapides", explique Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.