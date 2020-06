La Commission européenne se prononce pour une ouverture de ses frontières extérieures au 1er juillet 2020

UE. Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne , annonce, mercredi 10 mars 2020, la publication prochaine de ses propositions pour une levée "progressive et partielle" des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet 2020.Elles ont été fermées à partir du 17 mars 2020 et devaient le rester au moins jusqu'au 15 juin 2020 selon le texte adopté à l'époque.Seuls les pays tiers répondant à "un certain nombre de principes et de critères" et dans le cadre d'"une approche commune" entre les Etats membres, comme le précise Josep Borrell, bénéficieront de cette réouverture des frontières au 1er juillet 2020.Les nouvelles hospitalisations et le nombre de décès à cause de la Covid-19 ne cessent de chuter en Europe, d'où la volonté de la Commission européenne de lever les barrières. Reste que la décision de la date n'appartient qu'aux Etats-membres. Il ne s'agit donc que d'une proposition.