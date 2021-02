La Commission européenne renforce les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense

Le plan repose sur onze actions ciblées permettant cette interaction, et un enrichissement mutuel, entre les industries civile, spatiale et de la défense. Et donc de mieux répondre à la concurrence géopolitique et renforcer sa souveraineté technologique. La Commission européenne va ainsi lancer trois projets phares touchant aux technologies des drones, à une connectivité spatiale sécurisée et à la gestion du trafic spatial. Elle va également mettre en place un réseau d'incubateurs d'innovation dans l'ensemble de l'Union européenne. Il permettra d'encourager l'innovation chez les jeunes pousses, les Pme et les organisations de recherche et de technologie (ORT)."Le Fonds européen de la défense offre de très nombreuses possibilités de synergies entre la recherche et l'innovation dans les secteurs civil, spatial et la défense, synergies dont nous avons besoin pour plusieurs technologies essentielles. Ce plan d'action constitue une approche systématique et méthodologique des synergies entre des technologies essentielles dans ces trois domaines. L'objectif est de faire en sorte que les innovations se prêtent systématiquement, dès leur conception, à de multiples usages, et de permettre l'exploitation du potentiel d'innovation énorme des chercheurs et des jeunes pousses", commente Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique.Les domaines concernés par ce plan sont l'informatique en nuage, les processeurs, le cyber-renseignement, l'intelligence quantique et l'intelligence artificielle. En janvier 2020 , l'Union européenne avait annoncé un partenariat avec le groupe Banque européenne d'investissement pour un prêt de 100 M€ destiné au nouveau programme de lanceurs Ariane 6 et un programme de capital-risque de 100 M€ destiné à alimenter un fonds "InnovFin Space Equity" pour soutenir l'innovation et la croissance des Pme européennes du secteur des technologies spatiales.