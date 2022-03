La Commission européenne recommande des achats conjoints de gaz au niveau de l'UE

UE. Mercredi 23 mars 2022, la Commission européenne a présenté une série d'idées pour assurer collectivement une sécurité de l'approvisionnement et à des prix raisonnables du gaz dans l'Union européenne face à la guerre en Ukraine.



Les menaces de réponses russes face au multiples sanctions prises par les Occidentaux, et notamment le gel des actifs (300 mrds$ de réserves russes détenues à l'étranger), rendent encore plus prégnantes ces recommandations. D'autant plus que Vladimir Poutine, mercredi 23 mars 2022 lors d'une réunion gouvernementale, a averti qu'il exigerait désormais que les "pays hostiles" paient leurs approvisionnements en gaz russe en roubles. "Il est clair que livrer nos marchandises à l'UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d'autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous", assène le président russe.



Le gouvernement et la Banque centrale russe se sont vus donner une semaine pour mettre ce système en place. Cette déclaration intervient alors Washington a prononcé un embargo sur le gaz et le pétrole russe et que l'Union européenne réfléchit aussi à suivre cette position.