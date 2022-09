La Commission européenne réclame une intervention d'urgence sur les marchés de l'énergie

UE. La Commission européenne a proposé, mercredi 14 septembre 2022, "une intervention d'urgence sur les marchés européens de l'énergie pour faire face aux récentes hausses spectaculaires des prix". Alors que la pression se fait de plus en plus forte sur les ménages comme sur les entreprises depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'institution veut mettre en place des "mesures exceptionnelles de réduction de la demande d'électricité qui contribueront à faire baisser le coût de l'électricité pour les consommateurs, ainsi que des mesures visant à redistribuer les recettes excédentaires du secteur de l'énergie aux clients finaux", comme elle l'indique dans un communiqué.



«L'agression et la manipulation russes ont des répercussions sur les marchés mondiaux et européens de l'énergie, et nous devons faire preuve de détermination dans notre réponse", commente Ursula von der Leyen. Pour la présidente de la Commission européenne, "les États membres peuvent adopter (ces propositions) et (les) mettre en œuvre rapidement, afin d'alléger la pression sur les ménages et les entreprises. Nous continuons à rester unis face à Poutine qui instrumentalise le gaz et à veiller à réduire au minimum l'incidence des prix élevés du gaz sur nos coûts d'électricité en ces temps exceptionnels».



Lors de son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen a bien précisé à l'adresse de la Russie, "je veux que ce soit clair: les sanctions ne sont pas prêtes d'être levées. L'heure est à la détermination, pas à l'apaisement". Il faut donc agir, et vite, pour limiter les répercussions du manque d'approvisionnement en gaz russe.