La Commission européenne propose une aide financière de 684 M€ pour le tremblement de terre en Croatie

CROATIE. Dimanche 22 mars 2020 à 5h24 du matin, un séisme d'une magnitude de 5,4 frappait Zagreb et ses environs . Plus forte secousse ressentie depuis 140 ans dans la capitale croate, ce tremblement de terre et ses sept répliques de différentes intensités avaient causé d'énormes dégâts dans les vieux quartiers de la ville. Le Parlement et la cathédrale ont été sévèrement touchés. Le décès d'un adolescent de quinze ans, enseveli sous les décombres d'un bâtiment, a été également à déplorer.La Commission européenne a proposé, vendredi 9 octobre 2020, de débloquer 683,7 M€ "pour aider la Croatie à faire face aux effets dévastateurs du séisme", comme le précise un communiqué.Une première tranche de 88,9 M€ a déjà été versée en août 2020 sous forme d'avance.Issue du Fonds de solidarité de l'UE (FSUE), cette somme représente la majeure partie d'une enveloppe globale de 823 M€ dont les fonds seront également destinés à la Pologne (7 M€ pour la reconstruction après des inondations dans la voïvodie des Basses-Carpates en juin 2020), la Grèce, l'Espagne, la Croatie, le Portugal, l'Irlande, l'Allemagne et la Hongrie (132,7 M€ sur l'aide à la lutte contre la Covid-19 et ses effets). Elle doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen.