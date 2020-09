La Commission européenne propose 2 M€ aux 500 salariés de la construction navale licenciés en Galicie

Madrid a sollicité l'intervention du FEM alors que 960 professionnels de ce domaine ont perdu leur travail entre mai 2019 et février 2020, à cause de la "diminution de la part de marché de l'UE dans la production mondiale de navires et l'augmentation de la concurrence internationale", comme le précise la Commission européenne.



Depuis sa création, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a reçu 161 demandes d'intervention concernant 636 M€ d'aides à plus de 151 000 salariés et 4 429 jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation. 177 M€ demeurent encore disponibles pour l'année 2020 et pourrait accompagner les licenciements massifs liés à la pandémie de Covid-19.



Après 2020, ce dispositif devrait évoluer avec une extension de son périmètre pour y inclure les restructurations majeures imprévues qui entrainent des licenciements massifs, un abaissement de 500 à 250 du seuil relatif aux licenciements (et un raccourcissement de la période de référence) ainsi qu'une rationalisation de la procédure de mobilisation. Ceci afin d'aider les travailleurs plus rapidement. Ces modifications du FEM se trouvent en cours de discussion avec le Parlement européen et le Conseil européen.