La Commission européenne prône un fonds de relance post-Covid de 750 mrds€

La Commission européenne empruntera elle-même sur les marchés, entre 2021 et 2024, grâce aux garanties indirectes des Etats membres. Ceci lui permettra de gonfler son budget et d'attribuer plus de moyens à certains programmes, et même d'en créer de nouveaux.500 mrds€ (comme le prévoyait le projet franco-allemand) seront transférés, via le budget européen et sous forme de subventions, principalement aux Etats membres ayant le plus soufferts de la pandémie. Sous réserve que ces derniers présentent des plans d'investissements ainsi que des réformes compatibles avec les priorités politiques de la Commission européenne. Des priorités présentées en janvier 2020 sous le nom de "green deal" ou "Plan d'investissement pour une Europe durable", avec comme colonne vertébrale la transition écologique. "Abandonnons nos vieux préjugés, redécouvrons la force de l'idée magnifique d'une Europe unie. La crise est extraordinaire, mais l'opportunité qui se présente à nous l'est aussi ! Avec ce plan, nous pouvons construire la base d'une Union climatiquement neutre, numérique et résiliente", clame Ursula von der Leyen.L'Italie devrait percevoir 82 mrds€ de ces subventions, l'Espagne 77 mrds€, la France 39 mrds€, l'Allemagne 29 mrds€...Parallèlement, 250 mrds€ seront également attribués sous forme de prêts avec, principalement, une préallocation de 91 mrds€ pour l'Italie, 63 mrds€ pour l'Espagne mais rien pour la France et l'Allemagne.La Commission européenne commencera à rembourser les 500 mrds€ empruntés et reversés sous formes de subvention à compter de 2028 et pendant une durée maximale de trente ans. Les 250 mrds de prêts consentis à certains Etats membres seront eux par définition remboursés par eux à Bruxelles.La somme de 750 mrds du nouveau plan de relance vient en complément du financement des mesures d'urgences déjà adoptées (540 mrds€ sous forme de prêts avec le dispositif SURE et les fonds garantis par la Banque européenne d'investissement) et des 1 000 mrds€ que la Banque centrale européenne (BCE) prévoit de libérer pour le secteur financier Reste que ce plan, le plus important jamais mis en place par l'UE, ne pourra exister qu'à condition que cette révision au prochain budget 2021-2027 soit adoptée à l'unanimité des Etats membres. L'opposition entre les pays du Nord (qui prônent un soutien constitué uniquement de prêts) et ceux du Sud (qui veulent uniquement des subventions) devrait pimenter les débats. La solution soumise par la Commission européenne favorise certes les subventions mais instaure tout de même des prêts. La proposition d'Ursula von der Leyen devrait se trouver au centre des discussions du prochain sommet européen les 18 et 19 juin 2020. "Les mesures les plus audacieuses sont celles qui garantissent le mieux l'avenir", indiquait-elle lors de la présentation de ce plan de relance.