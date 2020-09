La Commission européenne prépare la fin des pièces de 1 et 2 centimes d'euro

La discussion a été relancée en novembre 2018 par un autre rapport intitulé "dernières évolutions relatives aux pièces libellées en euros". Ce dernier document dévoilait que près de la moitié de toutes les pièces libellées en euros émises sont des pièces d'un ou deux cents" (voir tableau plus bas). Et que "statistiquement parlant, chaque citoyen de la zone euro détient 181 de ces pièces" contre 145 en 2013. Le taux de retour des pièces d'un et de deux cents aux banques centrales nationales est le plus faible de toutes les valeurs unitaires. "Un usage à sens unique, un faible retour aux banques centrales nationales et une augmentation constante de l’émission des pièces d’un et de deux cents sont autant de facteurs qui corroborent l’hypothèse selon laquelle ces valeurs unitaires ne circulent pas efficacement parmi les opérateurs économiques, mais sont pour la plupart amassées ou perdues", soulignait le rapport de la fin 2018. Outre le coût écologique des pièces perdues, l'inflation de la production des un et deux cents années après années, la Commission européenne note également que "les seuls coûts d'acquisition dépassent déjà la valeur faciale de la pièce. D'un point de vue budgétaire, l'émission de cette valeur unitaire constitue une activité déficitaire pour les Etats membres", insiste le document.



La fabrication d'une pièce de un cent reviendrait entre 0,9 et 2 cents aux émetteurs légaux.



Certains pays ont déjà devancé l'appel. Ainsi, la Finlande oblige d'arrondir la somme finale des achats en cas de paiement en espèces aux cinq cents les plus proches. Les Pays-Bas le pratique systématiquement. La Belgique a adopté en 2014 une loi pour prescrire un arrondi volontaire, tout comme l'Irlande un an plus tard. L'Italie est passée aussi par la voie législative pour imposer l'arrondi et a mis fin à la frappe des pièces de un et deux cents.



En 2017, un sondage de la Commission européenne montrait qu'une grande majorité d'Européens (64%) s'avouaient favorables à une suppression de ces deux pièces.