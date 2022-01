La Commission européenne octroie 319 M€ à la Croatie pour financer sa reconstruction après plusieurs séismes

"Le soutien financier du Fonds de solidarité de l'UE à la Croatie contribuera aux efforts essentiels de remise en état après la dévastation laissée par les tremblements de terre et constitue un signe visible de la solidarité de l'UE", souligne Elisa Ferreira, commissaire européenne à la cohésion et aux réformes.



Créé après les inondations en Europe centrale de l'été 2002, le FSUE est depuis intervenu dans quatre-vingt cas de catastrophes naturelles (incendies de forêts, tremblement de terre, inondations, tempêtes, sécheresse). Couvrant vingt-quatre pays européens, son soutien a représenté à novembre 2019 (derniers chiffres disponibles) 5,53 mrds€. Le plus aidé a été l'Italie avec 2,79 mrds€ reçus depuis sa création pour surmonter les dégâts causés par quatre tremblements de terre (Molise, Abruzzes,Emilie-Romagna), des inondations dans plusieurs régions ainsi que l'éruption de l'Etna en octobre 2002. Le second était l'Allemagne (1 mrd€) et le troisième, la France (252,6 M€ pour des inondations en métropole et des cyclones et ouragans).



Au 31 décembre 2021, en intégrant les deux enveloppes des séismes évoquées plus haut, la Croatie a perçu un total de 1,02 mrd€ à ce jour grâce à ce dispositif.