La Commission européenne mobilise 100 mrds€ pour garantir les plans de chômage partiel des Etats membres

Le choix du recours au chômage partiel, plutôt que celui du licenciement, assurera aux entreprises un redémarrage plus rapide et plus efficace dès la fin du confinement. Mercredi 1er avril 2020, la présidente de la Commission européenne avait cité en exemple les régions de Milan et de Madrid "piliers de l'économie européenne, où des milliers d'entreprises solides et qui se portent bien luttent en raison de la crise actuelle", et appuyé "un concept de maintien partiel dans l'emploi", pour mieux sortir de la crise.



L'Italie sera d'ailleurs être le premier à bénéficier de Sure, comme Ursula von der Leyden l'a indiqué dans une lettre ouverte aux lecteurs parue dans le journal italien La Repubblica.



"Il n'existe pas d'enveloppe pré-affectées aux Etats membres", indique le communiqué de la Commission européenne en précisant que cette assistance financière se trouve "à la disposition de l'ensemble des Etats membres".



Parallèlement, Ursula von der Leyden souhaite développer un "Plan Marshall" dans l'Union européenne et veut que le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027), "élément crucial de notre plan de relance" souligne-t-elle, marque un "signal très fort d'investissement" comme réponse à la pandémie.