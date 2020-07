La Commission européenne mobilise 100 M€ pour l'Albanie après le séisme de fin 2019

ALBANIE. La Commission européenne a adopté, vendredi 17 juillet 2020, une enveloppe de 100 M€ pour "soutenir les efforts de réhabilitation et de reconstruction de l'Albanie à la suite du tremblement de terre de novembre 2019", comme le précise un communiqué. Le séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter (le plus puissant dans cette région depuis 1926) avait causé la mort de cinquante-et-une personnes. 5 000 habitants de la ville côtière de Durrës (nord-ouest de la capitale Tirana) avaient été délogés et les dégâts jugés considérables par les autorités avec vingt-sept immeubles écroulés.



Le 17 février 2020, lors de la conférence internationale des donateurs "Ensemble pour l'Albanie", la Commission européenne avait promis la somme de 115 M€. Elle comprenait deux volets. Le premier a déjà été annoncé en décembre 2019 dans le cadre d'un accord signé avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour un montant de 15 M€ destiné au lancement urgent d'opérations sur les infrastructures éducatives avec la réhabilitation et la reconstruction de vingt-deux écoles.



Le second, donc de 100 M€, va alimenter la poursuite de ce programme (avec également l'octroi de mobilier et d'équipements) "afin de permettre aux enfants et aux jeunes de retourner à l'école dans de meilleures conditions et avec de meilleures installations". Il couvrira aussi la réhabilitation des sites du patrimoine culturel endommagés, notamment les monuments, les musées, les bibliothèques et les sites archéologiques. "Toutes les constructions suivront le principe "Build Back Better", en appliquant des normes de construction durable et en réduisant les risques futurs, en reconstruisant des infrastructures et des systèmes plus solides, plus sûrs et plus résistants aux catastrophes. Cette mesure spéciale permettra également d'améliorer l'efficacité énergétique", précise la Commission européenne.