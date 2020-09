La Commission européenne met en place un plan d'action sur les matières premières critiques

UE. La Commission européenne veut rendre l'approvisionnement de matières premières critiques en Europe plus sûr et plus durable pour les technologies et les secteurs stratégiques à l'horizon 2030 et 2050. Cette volonté affichée va reposer sur trois piliers : un plan d'action, une liste et une étude prospective.



Présenté jeudi 3 novembre 2020, le plan d'action sur les matières premières critiques "examine les défis actuels et futurs et propose des mesures visant à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des pays tiers, à diversifier les sources d'approvisionnement primaires et secondaires ainsi qu'à améliorer l'efficacité des ressources et la circularité tout en favorisant un approvisionnement responsable dans le monde entier", comme le souligne un communiqué de la Commission européenne. Il repose sur dix actions concrètes et la mise en place d'une alliance européenne pour les matières premières.



Les perturbations lors de la crise du coronavirus a soulevé cette nécessité d'assurer les chaînes de valeur stratégiques. "Nous construirons donc une alliance solide pour passer collectivement d'un niveau élevé de dépendance à un approvisionnement diversifié, durable et socialement responsable, à la circularité et à l'innovation", commente Maroš Šefčovič, vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective. La transition vers une économie verte et numérique devrait favoriser tout cela.



"Un certain nombre de matières premières sont essentielles pour que l'Europe joue un rôle de premier plan dans la transition verte et numérique et reste le premier continent industriel au monde", indique Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Selon lui, "nous ne pouvons pas nous permettre de nous appuyer entièrement sur des pays tiers — voire, pour certaines terres rares, sur un seul pays. En diversifiant l'approvisionnement à partir de pays tiers et en développant les propres capacités de l'Union en matière d'extraction, de transformation, de recyclage, de raffinage et de séparation des terres rares, nous pouvons développer notre résilience et notre durabilité."