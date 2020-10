La Commission européenne juge insuffisants les financements obtenus pour la Syrie

En termes de nouveaux prêts promis pour 2020, seuls 0,9 mrd$ (0,8 mrd€) ont été déboursés soit 14 % des engagements pris (6,9 mrds$ - 5,9 mrds€). "Il n'est pas approprié à ce stade d'analyser les contributions de prêts par rapport aux promesses de prêts pour 2020 et au-delà d'une manière significative au niveau des pays. L'analyse des contributions aux prêts ne peut être significative que sur une période pluriannuelle plus longue, et par conséquent l'analyse des prêts pour 2020 et au-delà au niveau des pays se limite à l'analyse de la promesse plutôt que de la contribution", insiste cependant le rapport.La Jordanie représente 36% des promesses de prêts (2,5 mrds$ - 2,1 mrds€) pour 2020 et au-delà et 94% des contributions totales déjà réalisées par rapport aux nouvelles promesses de prêts pour 2020 et au-delà.Les experts de la Commission européenne jugent cependant ce financement insuffisant par rapport aux besoins de tous les secteurs. Ils évoquent un soutien nécessaire à plus de 11 millions de personnes dans le besoin en Syrie mais aussi aux 5,6 millions de réfugiés implantés dans les autres pays de la région. D'autant plus que la situation s'est aggravée en 2020 avec la pandémie de Covid-19 et l'explosion du port de Beyrouth.Le rapport en déduit que "malgré la générosité des donateurs, le Plan de réponse humanitaire pour la Syrie (HRP) et le Plan régional pour les réfugiés et la résilience ne sont financés qu'à 43% et 28% respectivement".Ces deux plans disposent d'un financement total confirmé de 2,8 mrds$ (2,4 mrds€) contre 9,8 mrds$ (8,4 mrds€) nécessaires.