La Commission européenne et les industriels s'unissent pour produire plus d'hydrogène propre

REPowerEU cherche à diversifier l'approvisionnement en gaz, à accélérer le déploiement des gaz renouvelables et à remplacer le gaz utilisé pour le chauffage et la production d'électricité. "Cela peut réduire la demande de l'UE en gaz russe de deux tiers avant la fin de l'année", indique la Commission européenne. "Nous devons agir maintenant pour atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie, diversifier notre approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain et accélérer la transition vers une énergie propre. Plus vite nous passerons aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, tout en renforçant l'efficacité énergétique, plus vite nous serons réellement indépendants et maîtres de notre système énergétique", commentait, en mars 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.



"Les énergies renouvelables sont une source d'énergie bon marché, propre et potentiellement illimitée et au lieu de financer l'industrie des combustibles fossiles ailleurs, elles créent des emplois ici", renchérissait Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du pacte vert pour l'Europe.



Selon la déclaration commune du 5 mai 2022, les fabricants d'électrolyseurs en Europe s'engagent à multiplier les capacités de production pour atteindre les 17,5 GW par an. De son côté, la Commission européenne va mettre en place un cadre réglementaire favorable, faciliter l'accès au financement et promouvoir des chaînes d'approvisionnement efficaces. Elle collaborera, notamment, avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour soutenir le financement des projets de construction et de déploiement d'électrolyseurs.



"Les actions convenues aujourd'hui ouvriront la voie à une production d'hydrogène propre à grande échelle en Europe, ce qui permettra de décarboner des secteurs industriels et des applications de transport où les émissions sont par ailleurs difficiles à réduire", indique un communiqué.