La Commission européenne entrouvre la voie au bannissement du tabac chez les jeunes en 2030

a consommation de tabac dans l'UE a ainsi diminué passant de

le taux de tabagisme chez les jeunes est tombé à 20% en 2020 (ce taux était de 25% en 2014 après avoir culminé à 29% en 2017)".



Une enquête d'Eurostat de décembre 2016 mettait en avant que les records se situent en Bulgarie (34,7% de fumeurs) et en Grèce (32,6%) alors que les

Suédois (16,7%) et les Finlandais (19,3%)

sont les moins attirés par le tabac.

Selon une publication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de mai 2022, "le tabac fait plus de huit millions de morts chaque année dont environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée". L'institution révèle également que sur les 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, "plus de 80% vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la charge de morbidité et de mortalité liées au tabac est la plus lourde. Le tabagisme contribue à la pauvreté, car les ménages dépensent en tabac des sommes qu’ils auraient pu consacrer à des besoins essentiels tels que l’alimentation et le logement".L'industrie du tabac pèse 744 mrds$ dans le monde. Une manne répartie principalement entre quatre entreprises: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Brand (ex-Imperial Tobacco) et Japan Tobacco. Une Américaine, deux Britanniques et une Japonaise, Aucune ne dispose donc de son siège social dans l'Union européenne. Mais, l'UE produit quelque 500 milliards de cigarettes par an (soit plus de 950 par habitant en 2017 donc trois par jour par habitant) pour une valeur d'environ 5 mrds€.Les plus grands producteurs de tabac sont la Chine (39,6% du tabac produit dans le monde), l'Inde (8,3%), le Brésil (7%) et les États-Unis (4,6%). L'UE, où le tabac est cultivé dans douze pays, se positionne à la cinquième place avec moins de 2% de la production mondiale. Les sept plus importants pays producteurs de tabac de l’Union européenne sont, dans l'ordre, l'Italie, la Bulgarie, l'Espagne, la Pologne, la Grèce, la France et la Croatie. En 2018, dans l'UE, 66 000 hectares (deux fois moins qu'en 2001) étaient consacrés à cette industrie et exploités par 26 000 producteurs spécialisés.Un rapport de la Commission européenne publié en mai 2021 indiquait que "l26% de la population âgée de quinze ans et plus en 2014 à 23% en 2020". Le même document précise que "