La Commission européenne entérine la réaffectation à la lutte contre la Covid-19 de programmes destinés à l'Espagne

ESPAGNE. La Commission européenne a approuvé, mercredi 23 septembre 2020, la modification de neuf programmes opérationnels supplémentaires relevant de la politique de cohésion en Espagne. Un montant total de 1,2 mrd€ délivré au titre du Fonds européen de développement régional (Feder) va donc être réaffecté à la lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19.La démarche s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus (CRII) et de l'initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus (CRII+), laquelle a bénéficié, très récemment , d'un complément de 5,1 mrds€ pris sur les fonds non dépensés de l'UE. Elles permettent aux États membres d'utiliser les fonds de la politique de cohésion pour soutenir les secteurs les plus exposés du fait de la pandémie, tels que les soins de santé, les PME et les marchés du travail.Ces 1,2 mrd€ destinés à l'Espagne serviront principalement à "renforcer la capacité de réaction du système de santé espagnol par une augmentation des lits d'hôpitaux, l'achat de matériel pharmaceutique et de laboratoire, ainsi que d'équipements médicaux et de protection", précise un communiqué de l'institution. Mais aussi à soutenir les Pme pour contribuer à stimuler le secteur économique. Une partie de ces fonds sera réorientée vers le développement des TIC (Technologies de la communication et de l'information) dans les secteurs de l'éducation et de la formation.Alors que les Asturies, le Pays basque, la Catalogne, la Navarre, l'Extrémadure et la Rioja avaient déjà bénéficié de cette modification, les 1,2 mrd€ concernent cette fois l'Andalousie, les Baléares, les Canaries, la Cantabrie, la Castille- La Manche, la Castille-et-León, la Galice, Madrid et la Communauté de Valence.D'autres modifications des programmes opérationnels du Feder sont en cours d'analyse pour les régions d'Aragon, Ceuta, Melila, Murcie et un programme interrégional."L'Espagne prévoit d'utiliser au total 2,5 mrds€ provenant du Feder pour aider les services de santé et les entreprises à atténuer les conséquences néfastes de l'explosion du coronavirus dans le pays", indique le communiqué de la Commission européenne.