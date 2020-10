La Commission européenne en passe de valider la fusion entre PSA et FCA avant la fin de l'année 2020

FRANCE / ITALIE. En juin 2020, la Commission européenne avait décidé d' ouvrir une enquête approfondie sur le projet de fusion entre les deux grands constructeurs automobiles : le Français Peugeot S.A. (PSA) et l'Italo-Américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA). L'institution craignait la réduction de la concurrence sur les véhicules utilitaires légers (camionnettes) où sont très présents les deux groupes en Europe.Selon des sources proches du dossier, interrogées par l'agence de presse Reuters, ce processus est achevé et va déboucher sur une validation du regroupement. Elle devrait intervenir avant la fin de l'année 2020. Le rapprochement juridique effectif interviendrait donc à la fin du premier trimestre 2021.Annoncée dès fin octobre 2019 , et confirmée par une signature en décembre 2019 , la fusion entre PSA (marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) et FCA (Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge, Ram) donnera naissance au quatrième groupe mondial du secteur. Elle permettra des réductions de coûts annuelles estimées à 5 mrds€, sans aucune fermeture d'usine.En 2009, les deux réunis représentaient 170 mrds de chiffre d'affaires avec près de 8 millions de véhicules vendus, soit plus de 34% de parts de marché.Le nouveau groupe prendra la nom de Stellantis.