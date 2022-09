La Commission européenne donne son feu vert aux aides d’État dans le domaine de l'hydrogène

Le PIIEC Hy2Use investira dans la construction d'infrastructures liées à l'hydrogène (notamment de grands électrolyseurs et des 'infrastructures de transport pour la production, le stockage et le transport d'hydrogène renouvelable et bas carbone) et dans le développement de technologies innovantes et plus durables pour l'intégration de l'hydrogène dans les processus industriels de plusieurs secteurs. En particulier ceux qui sont plus délicats à décarboner, comme les secteurs de l'acier, du ciment et du verre. "Le PIIEC devrait stimuler l'approvisionnement en hydrogène renouvelable et bas carbone, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'approvisionnement en gaz naturel", indique un communiqué de la Commission européenne.



" Le développement de technologies concernant l'hydrogène bas carbone, et en particulier l'hydrogène vert, et la construction des infrastructures nécessaires pour le déploiement de celui-ci nous rapprocheront de la réalisation de l'objectif consistant à faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050. La chaîne de valeur de l'hydrogène en Europe n'en est qu'à ses balbutiements. Investir seuls dans un marché si innovant peut être risqué pour les États membres ou les entreprises. C'est ici que les aides d'État ont un rôle à jouer, pour débloquer, attirer et mobiliser des investissements privés considérables qui, autrement, ne seraient pas réalisés ", indique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de le politique de concurrence.