La Commission européenne demande plus de coordination aux États membres face à la Covid-19

UE. Ursula von der Leyen a appelé, jeudi 29 octobre 2020, les États membres a "agir de manière cohérente dans toute l'Union européenne" face à la recrudescence de la pandémie. "La situation est grave. Le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations augmente, le nombre de décès augmente (...) la propagation du virus va submerger nos systèmes de santé si nous n'agissons pas de toute urgence", souligne la présidente de la Commission européenne.



Elle souhaite que les États partagent "des données complètes et précises en temps réel (...) Par exemple, si nous partageons davantage de données sur la capacité des unités de soins intensifs et sur les cas où la capacité est insuffisante, nous pouvons accroître les soins transfrontaliers aux patients et les organiser suffisamment tôt. Ainsi, plus les pays partagent les informations, mieux nous pouvons coordonner la réponse." La Commission européenne débloque d'ailleurs 220 M€ pour financer ces transferts transfrontaliers de patients atteints de la Covid-19.



Ursula von der Leyen dévoile le lancement d'une plate-forme pour réunir les spécialistes qui conseillent chaque gouvernement national et les experts qui conseillent l'Union européenne. Elle demande aussi un travail en commun sur les tests et à leur validation au niveau de l'UE, notamment pour les tests rapides de détection d'antigènes. "Cela nous permettra une reconnaissance mutuelle des résultats des tests dans toute l'Union européenne. Et cela, bien sûr, est important, surtout lorsque des déplacements essentiels ont lieu", souligne la présidente de la Commission européenne.