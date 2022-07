La Commission européenne débloque 33,43 M€ pour rapprocher les deux communautés chypriotes

Quatre ans entre l'indépendance de Chypre et sa division



Quatre ans seulement après avoir acquis son indépendance du Royaume-Uni en août 1960, l'histoire commence déjà à s'emballer à Chypre. Cette île méditerranéenne, aux voisins séculairement antagonistes (elle a appartenu à l'Empire ottoman jusqu'à la fin de la première guerre mondiale), vit sa première fracture en 1964 avec de violentes tensions entre ses citoyens de langue grec et de langue turque.



Garants de son indépendance en 1960 par traité, le Royaume-uni, la Grèce et la Turquie se pressent alors à son chevet. Les deux derniers un peu trop violemment au point de provoquer une scission entre le Sud et le Nord en 1974. Sur les cartes elle se matérialise alors sous la forme d'une ligne verte (ligne Atilla pour les Turcs du nom de leur commandant des forces d'occupation Attila Sav). Cette zone dématérialisée est contrôlée par les Casques bleus de la Force des Nations unes chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP - 904 hommes) créée en 1964.



En février 1975 l'"État fédéré turc de Chypre" voit le jour. Il deviendra en 1983, la République turque de Chypre du Nord (RTCN) autoproclamée et reconnue seulement par la Turquie.



À l'origine de cette poussée de séparatisme et de cette ligne de cessez-le-feu de 180 km de longueur déguisée en "pseudo" frontière, se trouve des frictions tout au long des années 60 entre les deux communautés, qui créent des étincelles. Jusqu’à l'embrasement favorisé, le 15 juillet 1974, par le vent soufflé sur les braises encore incandescentes par le régime autoritaire d'Athènes avec un coup d’État, via la garde nationale, pour remplacer le président chypriote Makàrios III (Mikhaíl Khristodoúlou Moúskos, archevèque et primat de l'église de Chypre) par un autre plus favorable à l'annexion de Chypre par la Grèce.



Doctrine émanant du ministère grec des Affaires étrangères, l'Énosis (du grec "Union") est née en 1878 durant la colonisation anglaise de Chypre, visait à réunir à la Grèce toutes les îles et régions où les Grecs se trouvaient majoritaires.



Le contre-feu sera allumé par la Turquie, cinq jours plus tard. Se parant des termes du traité de garantie et donc de sa volonté de protéger les intérêts de la minorité turque, Ankara envoyait son armée envahir le Nord de l'île. Ce fut le chant du cygne de la dictature des colonels, car cette crise scella sa fin et l'arrivée d'un régime démocratique.



Mais à Chypre, l'onde de choc se poursuivi avec, entre 1974 et 1975, un chassé-croisé entre les Chypriotes grecs résidant (quelque 200 000) dans ces 37% de Chypre désormais contrôlés par les Turcs et les Chypriotes turcs habitant dans l'autre partie. Sans compter ceux s'exilant en Grande-Bretagne et l'arrivée de colons turcs (93 000 recensés en 2003), venus d'Anatolie, dans le Nord. Ces exodes internes et externes pèsent toujours dans les négociations avec le problème des réparations et du retour.



Depuis, et malgré la condamnation par une résolution de l'Onu en novembre 1983, le Nord de l'île est gouverné par la RCTN sécurisée par la présence de 30 000 soldats turcs sur son sol.



En 1977, l'Onu avait tenté d'amorcer un processus politique qui depuis a fait long feu. 2017 aura marqué le dernier espoir en date avec des pourparlers (le sixième round) infructueux.



F.D.