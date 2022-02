La Commission européenne débloque 18 M€ d'aide humanitaire en Afrique du Nord

En Égypte, ce sont les réfugiés et les demandeurs d'asile présents dans les quartiers les plus pauvres des grands centres urbains qui bénéficieront de l'enveloppe européenne. Cet argent permettra de leur assurer un accès à une éducation de qualité, à des services de protection et couvrira leurs besoins de base.



La moitié des 266 000 réfugiés enregistrés sont des Syriens (135 000) et les autres viennent principalement de la Corne de l'Afrique, du Soudan (51 000), du Soudan Sud (20 000) et de l'Érythrée (20 000). Le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations unies (UNHCR) estime que 84% des réfugiés en Égypte vivent sous le seuil de pauvreté, contre 32,5% des Égyptiens. "La hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires et des services d’utilité publique aggrave encore davantage les conditions de vie des populations les plus vulnérables", s'alarme la Commission européenne.

L'UE leur a déjà alloué 27,9 M€ depuis 2015 (dont plus de 6 M€ en 2021) d'aides.



En Libye, la Commission européenne entend se focaliser sur les besoins humanitaires en matière de santé, d'éducation et de protection des personnes les plus nécessiteuses dans les centres urbains et les lieux difficiles d'accès. D'après l'Onu, quelque 643 000 Libyen ont été rapatriés et 212 000 continuent d'être déplacés dans le pays. Ils s'ajoutent aux 610 000 migrants, demandeurs d'asile et réfugiés de plus de quarante-trois nationalités présents sur le sol libyen. 5 000 d'entre eux sont enfermés dans des camps de détention offrant des conditions de vie inhumaines. Dans ce pays, 803 000 personnes se trouvent dans le besoin et ne disposent, notamment, que d'un accès limité aux soins de santé, d'autant plus à cause de pénuries fréquentes de médicaments.



Depuis la révolution en 2011, et les guerres civiles successives qui ont duré dix ans, l'UE a octroyé 84,3 M€ d'aide humanitaire à la Libye (9 M€ en 2021).