La Commission européenne débloque 1,4 M€ pour les ex-salariés aragonais du secteur automobile

Le coût total de ces mesures est évalué à 1,7 M€, le reste du financement (300 000 €) sera pris en charge par la région de l'Aragon. Son service public de l'emploi (INAEM) contactera les futurs bénéficiaires et se chargera de gérer les mesures.La pandémie de Covid-19 et la pénurie de semi-conducteurs ont sérieusement ralenti l'activité de la construction automobile avec une baisse de 18,9% de la production en 2020 par rapport à 2019. Selon la Commission européenne, Malgré l'utilisation à grande échelle des dispositifs de chômage partiel, qui a porté ses fruits, certains constructeurs ont dû interrompre leur production, occasionnant des pertes d'emplois. En Aragon, où le secteur de l'automobile représente 2,4% de l'emploi net, le taux global de chômage a atteint les 10,7%, soit 3,6 points au-dessus du taux moyen dans l'Union européenne (7,1%).En Espagne, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a récemment été proposé également pour aider les anciens salariés de la construction navale en Galice (2 M€) et ceux de la métallurgie au Pays basque (1,2 M€).Depuis 2007, le FEM a été mobilisé dans 166 cas pour un montant total de 652 M€. Ceci a permis à près de 160 000 salariés et plus de 4 000 jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d'études ou de formation, d'être soutenus.