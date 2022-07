La Commission européenne autorise une aide d’État de 500 M€ aux entreprises croates

La Commission européenne a jugé ce régime "nécessaire, appropriée et proportionné pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre". Il va notamment compenser, chez les utilisateurs intensifs, les augmentations des prix de l'énergie (gaz et électricité).



Gérée par la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR - Hrvatska Banka Za Obnovu I Razvitak), cette mesure spéciale instaurée par l'État croate se développera en prêts directs (limités à six ans) destinés à des besoins d'investissement ou de fonds de roulement, prêts bonifiés et bonifications d'intérêts. L'aide, disponible que jusqu'au 31 décembre 2022, ne pourra pas dépasser les 35 000 € par entreprise active dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Pour les autres entreprises, le plafond est fixé à 400 000 €.



De plus le montant maximal devra être égal à 15 % de leur chiffre d'affaires annuel total moyen des trois derniers exercices comptables clôturés, ou à 50 % des coûts énergétiques supportés sur une période de douze mois précédant la demande d'aide.