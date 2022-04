La Commission européenne autorise l’État portugais à recapitaliser sa banque de développement

BPF va utiliser cette somme, en collaboration avec les banques commerciales présentes au Portugal, pour faciliter l'accès au financement des entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Et en particulier des Pme, dans l'objectif de "stimuler la compétitivité et la création d'emploi à long terme", comme le souligne un communiqué de la Commission européenne.La mesure contribuera aussi "à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE en matière de transitions écologique et numérique, ainsi que de cohésion économique, de productivité et de compétitivité". L'aide se concentrera sur quatre domaines: les infrastructures durables; la recherche, l'innovation et le numérisation; les investissements sociaux et les compétences; les Pme.Dans son plan pour la reprise et la résilience - présenté en avril 2021 et approuvé en juin 2021 par la Commission européenne dans le cadre du plan européen NextGenerationEU adopté en novembre 2020 -, Lisbonne avait indiqué que cette recapitalisation de Banco Português de Fomento était la condition nécessaire pour que cette structure devienne le partenaire national portugais chargé de la mise en œuvre du programme InvesEU lancé en avril 2019