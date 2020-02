La Commission européenne autorise PSA et Total à créer leur usine de batteries

FRANCE. La Commission européenne approuve, lundi 10 février 2020, la création de Automotive Cells Company (ACC), une co-entreprise (50/50) entre le constructeur PSA (via Opel) et Saft, filiale à 100% de Total spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de batteries électriques.



Le Français ACC, qui devait répondre aux critères du règlement européen sur les concentrations, va fabriquer et fournir des cellules et modules pour batteries électriques, destinés principalement à l'industrie automobile.



Selon la Commission européenne, "la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de la présence limitée des entreprises et du nombre important de concurrents sur le marché amont de la production de cellules et modules de batteries électriques et sur le marché aval de la production de véhicules automobiles".



La création d'ACC, appelé "Airbus de la Batterie", a été annoncée fin octobre 2019. Au total, 5 mrds€ - dont 1,3 mrd€ de soutiens publics français, allemands et européens - vont être investis dans ce programme en vue de produire des batteries pour véhicules électriques. La co-entreprise se dote d'une usine pilote implantée à Nersac, en Charente, pour un investissement de 200 M€. Elle lancera sa phase industrielle mi-2021 pour commencer à produire en 2023-2024. En cas de succès, deux autres usines devraient voir le jour, une dans la région des Hauts-de-France et l'autre en Allemagne avec comme objectif, d'ici à 2030, la production d'un million de batteries par an, soit 10 à 15% du marché. européen. La part de Saft dans la co-entreprise tombera alors à 33%.