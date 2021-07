La Commission européenne approuve le plan de relance de l'Italie

37% de l'enveloppe du plan italien concerne le soutien aux objectifs climatiques avec notamment des investissements destinés à financer un programme de rénovation à grande échelle pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels (12,1 mrds€). Mais aussi, des mesures destinées à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris l'hydrogène, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports au moyen d'investissements dans la mobilité urbaine durable (32,1 mrds€) et l'infrastructure ferroviaire. 25% sont consacrés à la transition numériques avec principalement des investissements pour accompagner la numérisation des entreprises (13,4 mrds€), le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides, la connectivité 5G et la numérisation de l'administration publique (santé, justice, éducation).



Le plan vise également à réduire les écarts entre les régions et à améliorer l'environnement des entreprises ainsi qu'à lever les obstacles à la concurrence.



"Après une crise d'une ampleur inédite, l'Italie tient une occasion unique de bâtir un avenir meilleur. L'Italie a présenté un plan de réformes et d'investissements visant à doter le pays des moyens nécessaires pour s'attaquer aux problèmes qui freinent le développement économique et le progrès social depuis trop longtemps. Une administration publique plus efficace, des procédures judiciaires plus efficientes, une concurrence accrue: ce ne sont plus là des vœux pieux mais bel et bien les éléments clés d'un programme de travail détaillé", souligne Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie.



Le Conseil européen dispose désormais de quatre semaines pour adopter la proposition de la Commission européenne. L'Italie pourrait recevoir son premier chèque de 24,9 mrds€ (13% du montant alloué) en juillet 2021.