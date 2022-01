La Commission européenne approuve des aides régionales aux entreprises grecques

Athènes s'est engouffrée dans cette révision des textes pour recenser les régions pouvant bénéficier d'aides à l'investissement. Au nombre de douze* et figurant parmi les plus défavorisées de l'UE avec un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne européenne, elles couvrent 82,34% de la population grecque.



Cette carte fixe également les intensités d'aides maximales (montant maximal de l'aide de l'État par bénéficiaire) que peuvent recevoir ces régions, exprimée en pourcentage des coûts admissibles des investissements. Ils s'établissent, en fonction du PIB de la zone concernée, de 30 à 50% du montant total de l'investissement pour les grandes entreprises. Parallèlement dans plusieurs districts régionaux**, l'intensité d'aide maximale atteindra les 25%, à l'exception de Dytikos Tomeas Athinon/Athènes-Ouest, jugé trop proche des premières régions citées, qui se situera à 15%. L'objectif est que la différence d'intensité de l'aide dans les zones limitrophes soit limitée à 15%.



Dans toutes les régions indiquées ci-dessus, "les intensités d'aide maximales peuvent être majorées de dix points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de vingt points de pourcentage pour les investissements effectués par des petites entreprises, pour leurs investissements initiaux dont les coûts admissibles ne dépassent pas 50 M€", précise un communiqué de la Commission européenne.



Le feu vert de la Commission européenne, individuel pour chaque État membre présentant une demande, permet d'avaliser les zones géographiques dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier de telles aides (régions assistées) ainsi que le niveau de ces aides (intensités d'aides).



* Voreio Aigaio/ Égée septentrionale, Notio Aigaio / Égée méridionale, Kriti / Crète, Anatoliki Makedonia, Thraki / Macédoine orientale-et-Thrace, Kentriki Makedonia / Macédoine centrale, Dytiki Makedonia / Macédoine occidentale, Ipeiros / Épire, Thessalia / Thessalie, Ionia Nisia / îles Ioniennes, Dytiki Elláda / Grèce occidentale, Sterea Elláda / Grèce centrale et Peloponnisos / Péloponnèse.



** Dytikos Tomeas Athinon / Athènes-Ouest, Anatoliki Attiki / Attique de l'Est, Dytiki Attiki / Attique de l'Ouest et Peiraias, Nisoi / Le Pirée, Îles.