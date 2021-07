La Commission européenne adoube le plan français de relance et de résilience

FRANCE. La Commission européenne a adopté, mercredi 23 juin 2021 en fin de journée, le plan national de relance et de résilience (PNRR) de la France . Dans le cadre du programme NextGenerationEU , Paris va ainsi pouvoir recevoir en prêts et en subventions un total de 39,4 mrds€, soit 40% du financement de son plan."Grâce au soutien européen de 39 mrds€, la France dispose d'une occasion unique de relancer son économie après la pandémie sur une base plus solide et plus durable", souligne Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie.Selon la Commission européenne, le plan français consacre 46% de son enveloppe totale à des mesures soutenant les objectifs climatiques. Le plan prévoit des investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés (5,8 mrds€), la mobilité propre et la décarbonation des processus industriels ainsi que sur la R&D et l'innovation. 21% ira au soutien de la transition numérique avec la numérisation des entreprises (385 M€), celle des écoles (131 M€) et de l'administration publique (500 M€). Pour renforcer la résilience économique et sociale de la France, le PNRR mettra 240 M€ sur le déploiement du très haut débit, 2,5 mrds€ dans la modernisation du système de santé, 2,5 mrds€ dans les programmes de formation et 4,6 mrds€ dans l'emploi et la formation des jeunes.