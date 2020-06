La Commission européenne accorde 585 M€ d'aides supplémentaires aux réfugiés syriens

MEDITERRANEE. La Commission européenne a proposé, mercredi 3 juin 2020, d'augmenter de 585 M€ son soutien en faveur des réfugiés du conflit syrien et des communautés d'accueil. Cette nouvelle enveloppe bénéficiera à la Jordanie et au Liban avec la somme de 100 M€ au total. Dans ces deux pays, qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde, l'Union européenne va poursuivre des projets dans les domaines de l'accès à l'éducation, du soutien aux moyens de subsistance et à la fourniture de services de santé, d'assainissement, de gestion des déchets et de protections sociales aux communautés d'accueil et aux réfugiés syriens et palestiniens.



La Turquie disposera de 485 M€ alimentant deux projets : un filet de sécurité sociale d'urgence (ESSN) permettant une aide financière mensuelle à plus de 1,7 million de réfugiés ainsi que des transferts conditionnels en espèces pour l'éducation (CCTE) pour scolariser plus de 600 000 enfants réfugiés. Les 485 M€ vont permettre de prolonger jusqu'à la fin 2021 ces deux programmes.



"L'UE soutient régulièrement les réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie depuis de nombreuses années. Comme le coronavirus menace les plus vulnérables, nous ne pouvons pas arrêter notre assistance vitale. Nous sommes déterminés à aider le peuple syrien et ses pays d'accueil en ces temps difficiles. L'aide humanitaire de l'UE aidera les enfants à aller à l'école et soutiendra les familles dans le besoin" , commente Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises.



Le Parlement européen et le Conseil européen doivent encore approuver cette rallonge financière. Depuis 2011 et le début de la crise syrienne, l'Union européenne et les Etats membres ont déjà mobilisé plus de 20 mrds€ en aides.



"Sans fin immédiate en vue de la crise syrienne qui continue de menacer la région, il est dans l'intérêt de l'UE d'augmenter son soutien pour renforcer la résilience des réfugiés et des communautés locales qui les accueillent, en particulier dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus" , souligne Oliver Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l'élargissement.