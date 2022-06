La Commission européenne accorde 18,4 mrds€ à la politique de cohésion de la France

Enfin, l'enveloppe la plus importante est apportée par le Fonds social européen plus (FSE+) avec une somme de 6,7 mrds€. Elle alimentera les politiques d'amélioration de l'accès au marché du travail, notamment par des mesures combinant l'aide sociale et l'aide à l'emploi, l'expérience professionnelle, l'amélioration des compétences et la reconversion, l'éducation de qualité et la formation professionnelle ainsi que l'orientation professionnelle.



"Le Fonds social européen plus aidera la France à financer des programmes de formation, pour faire en sorte que chacun dispose des compétences nécessaires pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Le FSE+ apportera également un soutien crucial aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont besoin d'une aide supplémentaire", souligne Nicolas Schmit, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux.



La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale passera par une assistance alimentaire et matérielle, y compris pour les enfants. Les disparités territoriales en matière d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux seront également prises en compte, en particulier dans les régions ultrapériphériques.



"L'accord de partenariat avec la France exprime notre engagement stratégique à relancer la croissance et à nous engager sur une voie plus inclusive, durable et numérique. Les 18,4 milliards € apportés par les fonds de la politique de cohésion seront consacrés à la lutte contre les inégalités et à la réduction des disparités entre les territoires", commente Elisa Ferreira. Pour la commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, "ce financement permettra de libérer le potentiel de chaque région afin de promouvoir l'innovation, de créer des emplois et de tirer parti de la transition verte et numérique. Une attention particulière sera accordée aux régions ultrapériphériques pour développer leurs transports, leurs infrastructures et leurs secteurs sociaux, conformément à la nouvelle stratégie pour les régions ultrapériphériques."