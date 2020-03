La Commission européenne accorde 1,4 M€ à des projets verts

UNION EUROPÉENNE. Croatie, Portugal et Espagne, mais aussi République tchèque, Hongrie, Pologne et Roumanie, vont bénéficier d'une enveloppe de 1,4 mrd€ dédiée aux projets verts. Adoptée mardi 17 mars 2020 par la Commission européenne dans le cadre de sa politique de cohésion, cette somme va contribuer à financer quatorze grands projets d'infrastructure "axés sur une Europe plus intelligente et à faibles émissions de carbone", comme l'indique un communiqué.



Ils couvrent plusieurs domaines comme l'environnement, la santé, les transports et l'énergie avec comme objectif de "stimuler l'économie, protéger l'environnement et améliorer la qualité de vie et le bien-être social des citoyens", précise la Commission européenne. Dans les trois pays méditerranéens retenus, 119,3 M€ vont servir à acquérir, via le Fonds de cohésion, vingt-et-un nouveaux trains électriques pour le réseau ferroviaire croate et 107 M€ pour la modernisation du métro de Porto. Le Fonds européen de développement régional investira lui 265 M€ pour améliorer plus de 178 km de liaison ferroviaire sur les 715 km de la ligne à grande vitesse Madrid-Lisbonne (corridor Atlantique du réseau RTE-T), notamment dans la région d'Estrémadure.



"Les grands projets adoptés d'aujourd'hui montrent que le financement de l'UE, et en particulier la politique de cohésion, donne des résultats concrets en aidant les régions et les villes à devenir des endroits plus sûrs, plus propres et plus confortables pour les personnes et les entreprises. Bon nombre des projets approuvés contribuent également à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l'Europe", commente Elisa Ferreira, commissaire européenne, chargée de la cohésion et des réformes.