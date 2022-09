La Commission européenne accepte la reconduction d'une aide française aux entreprises de transport de passagers

FRANCE. La Commission européenne a donné, jeudi 15 septembre 2022, son feu vert à la réintroduction d'un régime français destiné à soutenir les entreprises maritimes de transport de passagers. Notifiée le 13 novembre 2020, il avait été approuvé le 11 juin 2021 et a expiré le 31 décembre 2021.



La France a décidé de le reconduire pour "aider les entreprises maritimes de l'Union européenne à être compétitives sur le marché mondial du transport maritime". Et ainsi éviter le "dépavillonement en faveur du pavillon d'États hors Union européenne (UE) offrant une fiscalité et un régime social beaucoup moins onéreux pour l'armateur", comme l'indiquait la demande officielle de la France à la Commission européenne.



Il consiste plus précisément à réduire les coûts d'emplois des personnels de l'UE embarqués grâce à une baisse des cotisations sociales des marins versées par l'entreprise. Ceci permet de "sauvegarder l’emploi de citoyens de l’Union, de préserver le savoir-faire maritime et des industries maritimes connexes et de maintenir un niveau élevé de sécurité dans le secteur", soulignait le document.