La Commission électorale nationale libyenne ouvre le dépôt des candidatures

De nombreux prétendants au poste de Président

Khalifa Haftar (77 ans) : Commandant en chef de l'Armée nationale libyenne depuis 2015, fortement opposé aux islamistes, le maréchal a échoué dans sa prise de contrôle de Tripoli lors de la seconde guerre civile libyenne. L'ancien homme fort de l'Est du pays a accepté de signer un cessez-le-feu avec Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, les deux adversaires permettant une transition démocratique.



Saïf al-Islam Kadhafi (49 ans) : Second fils de l'ex-dictateur, il a eu un rôle actif lors de la guerre civile de 2011au point que la Cour pénale international a délivré un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité à son nom. Arrêté par le nouveau régime, puis détenu par une milice, il est condamné à mort par contumace en juillet 2015 par les nouvelles autorités de son pays. Libéré en juillet 2016 grâce à une amnistie du gouvernement de Tobrouk, il est depuis très discret.



Abdel Hamid Dbeibah (61 ans) : Premier ministre par intérim actuel depuis mars 2021, succédant à Fayez al-Sarraj, cet ingénieur et riche homme d'affaires expédie les affaires courantes après le vote en septembre 2021 d'une motion de censure par le Parlement de Tobrouk. Appartenant au premier cercle des hommes de confiance de Mouammar Kadhafi, il a occupé plusieurs postes importants et dirigeait notamment la Compagnie libyenne d'investissement et de développement (Lidco) et l'Organisation pour le développement des centres administratifs (Odac). Fondateur en 2020 du parti Libye du futur, il est proche de la Turquie, de la Russie et des Frères musulmans.



Ibrahim Omar Dabbachi (71 ans) : Ex-ambassadeur permanent de la Libye auprès des Nations unies (2009 à 2013) puis représentant permanent de la Libye auprès des Nations unies (2013 à 2016) à New-York, il a présidé la mission libyenne à l'Onu pour s'opposer au maintien au pouvoir de Mouammar Kadhafi. En mars 2009, il a effectué un mandat de président du Conseil de sécurité des Nations unies.



Aref Ali Nayed (59 ans): Proche du maréchal Khalifa Haftar, il est président de Faire revivre la Libye et a fondé le centre de réflexion Kalam Research & Media (KRM) basé à Tripoli et à Dubaï. Théologien de formation et enseignant, il a fondé son entreprise, Agathon Systems Limited/Alada (construction de centres de données, de réseaux et d'infrastructures bancaires) en 1998. Il a introduit les guichets automatiques bancaires en Libye et était responsable du système de paiement national pour la Banque centrale de Libye. Il a rejoint la Révolution en février 2011 et s'est opposé aux islamistes. Il a été ambassadeur de Libye aux Emirats arabes unis de 2011 à 2016.



Fathi Bachagha (59 ans): Ancien ministre de l'Intérieur (2018-2021) du gouvernement d'union nationale, cet ancien pilote d'avions de chasse reconverti en homme d'affaires est entré en politique en 2014 avec son élection à la Chambre des représentants. Il était le favori pour occuper le poste de Premier ministre par intérim avant de se faire devancer par Abdel Hamid Dbeibah.



Fathi ben Shatwan : Ancien ministre de Mouammar Kadhafi entre 1987 et 2006 (Industrie puis Energie notamment), il quitte le gouvernement en 2007 pour reprendre sa carrière d'universitaire. Il quitte le pays durant la révolution dénonçant la répression ultra-violente du régime et devenant dissident



Hatem al-Kour (49 ans) : Issu d'une famille d'artiste (père acteur, grand-père musicien), cet acteur comique réputé dans son pays depuis le milieu des années 90 a comme programme de "résoudre tous les problèmes en Libye, économiques, politiques et sociaux (...) pour contribuer à élever le niveau de vie en Libye."