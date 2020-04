La Coface s'inquiète de l'impact du Covid-19 sur les finances publiques des économies méditerranéennes émergentes

Les trois autres sources de vulnérabilités reposent sur les effets du confinement obligatoire. D'abord, la diminution des recettes à cause du ralentissement de l'activité, l'augmentation des dépenses de santé et de celles destinées à atténuer les conséquences économiques sur la population, se traduisent par une forte montée de l'endettement dans quatre-vingt sept pays.



Ensuite, les restrictions des déplacements internationaux décidées pour éviter une détérioration de la situation sanitaire, portent un sévère coup au tourisme. Principalement dans les pays dans lesquels ce secteur représente au moins 15% du PIB. Parmi les quarante-cinq Etats concernés figurent, dans le bassin méditerranéen, le Maroc, la Tunisie et la Croatie.



Enfin, la baisse des revenus tirés de l'exportation des matières premières, non agricoles, pèse aussi fortement sur les comptes.

La Coface juge "insuffisante" sa prévision d'un rebond des cours anticipé au 2e semestre (baril de Brent à 45$ en moyenne sur 2020) pour que "les principaux pays exportateurs équilibrent leurs soldes budgétaires et courants". La note de l'assureur-crédit cite notamment l'Algérie pour qui la chute des exportations d'hydrocarbures devrait coûter quinze points de son PIB.



Aujourd’hui, neuf pays sont touchés par trois de ces quatre sources de vulnérabilité indique le communiqué de la Coface. Trois d'entre eux sont méditerranéens : Algérie, Liban et Tunisie. Trente-et-un sont affectés par deux d’entre elles et soixante-et-onze par l’une des quatre précise l'assureur-crédit.



Selon lui, "les financements supplémentaires prévus par les organisations internationales (notamment le FMI), ainsi que les aménagements de dette annoncés par les pays créanciers aideront de nombreux pays à bas revenu, mais devraient être peu utiles pour les grands émergents".