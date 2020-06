La Coface envisage une recrudescence des faillites de 21% en France et de 50% en Turquie

MEDITERRANEE. Dans sa dernière étude publiée lundi 8 juin 2020 , la Coface prévoit une baisse du PIB mondial de 4,4% en 2020 et une reprise en 2021, en cas d'absence de seconde vague du coronavirus, à +5,1%. Le PIB resterait cependant inférieur de deux à cinq points à celui de 2019 en zone euro.Si les mesures de soutien public ont été nombreuses, l'enquête prospective de l'assureur crédit français s'attend à une montée des défaillances d'entreprises déjà décrite dans un précédent document fin avril 2020 . Les économies devraient toutes être touchées. La France accuserait ainsi une recrudescence des faillites de 21% en 2021 par rapport à 2019 (+33% pour la moyenne mondiale), l'Espagne de 22%, le Portugal comme l'Italie de 37%, la Turquie de 50%.Au niveau mondial, les secteurs les plus impactés sont d'ores et déjà l'automobile, la métallurgie, l'énergie, le transport, le textile-habillement, la distribution et la chimie avec tous des baisses d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020. Les plus résilients étant le pharmaceutique, les TIC et l'agroalimentaire.L'étude de la Coface indique que "les pays dépendants des recettes touristiques seront aussi affectés par les restrictions de déplacement peu propices au voyage". Elle cite notamment, parmi les pays méditerranéens, le Maroc, la Tunisie et la Croatie.