La Cnuced s'alarme des répercussions économiques de la Covid sur une Palestine déjà exsangue

Selon la Cnuced," les restrictions et les retenues sur les ressources fiscales continuent de saper l'économie palestinienne". L'organisme basé à Genève estime la perte annuelle de ressources fiscales palestiniennes au profit du trésor israélien à 3,7 % du PIB, soit 17,8 % des recettes fiscales totales. En mars 2020, "une nouvelle déduction annuelle de 144 millions de dollars a été appliquée sur les recettes douanières des Palestiniens - ce qui équivaut aux paiements effectués par l'Autorité nationale palestinienne (ANP) aux familles des palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ou tués lors d'attaques ou de prétendues attaques contre des Israéliens", précise le rapport. Dans le même temps, le soutien des donateurs à l'Autorité nationale palestinienne (ANP) est passée de 32% du PIB en 2008 à 3,5% en 2019. Or, à Gaza, 80% de la population dépend d'une aide internationale pour la sécurité alimentaire, de ressources en matière d'hygiène, de soins médicaux, d'électricité et d'eau potable.

Avec la perte continue de terres et d'accès à l'eau, la part du secteur agricole dans le PIB est passée de 35% en 1972 à 4% ces dernières années.



" A peine un mois après l'épidémie, les recettes perçues par l'ANP au titre du commerce, du tourisme et des transferts ont atteint leur niveau le plus bas depuis 20 ans. L'impact fiscal est aggravé par les dépenses supplémentaires en matière de santé, de protection sociale et de soutien au secteur privé rendues nécessaires par la pandémie", constatent les experts de la Cnuced. La perte économique pourrait atteindre de 7 à 35% du PIB selon les hypothèses de prévision sur la gravité et la durée de la pandémie.