La Cnuced s'alarme de l'augmentation du chômage et de la pauvreté en Palestine

En 2021, le soutien global des donateurs est tombé à 317 M$, soit 1,8% du PIB, "une chute vertigineuse par rapport aux 2 mrds$, soit 27% du PIB de 2008", constate l'organisme de l'Onu. Dans le même temps, "l’aide budgétaire a diminué de moitié par rapport à 2020, s’élevant à 186 M$, soit seulement 1% du PIB, contre 24% en 2008. Parallèlement, l’aide au développement est passée d’un pic à 10,6% en 2000 à un maigre 0,73% en 2021".

puissance occupante contrôle plus des deux tiers des recettes fiscales palestiniennes, dont elle peut suspendre (et le fait souvent) le transfert et/ou applique d’importantes déductions arbitraires avant de transférer le reste". Selon un communiqué,

"Gaza est pris dans un cercle vicieux perpétuel où les interventions de la communauté internationale et des donateurs se limitent généralement à des activités humanitaires et de réhabilitation apportée dans l’urgence, laissant peu de ressources pour un redressement durable et une réponse aux besoins de développement à long terme".

L'Autorité palestinienne, malgré des réformes budgétaires - le déficit est passé de 23,9% du PIB en 2007 à 5,6% en 2021 -, subit l'une des crises les plus profondes de son histoire depuis deux ans. La Cnuced pointe "un important déficit de financement et une baisse brutale de l'aide étrangère".Le document note aussi que "la En janvier 2022 , lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations unies, Tor Wennesland qualifiait déjà la situation budgétaire de l'Autorité palestinienne de "désastreuse" et affirmait que ceci "menaçait sa stabilité". L'envoyé spécial de l'Onu au Moyen-Orient appelait à la "fin de l'occupation israélienne et la réalisation d'une solution à deux États", mais aussi à "des réformes politiques et économiques (...) pour garantir la capacité de l'Autorité palestinienne à fonctionner efficacement, tout en renforçant la confiance et le soutien des donateurs".