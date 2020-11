La Cnuced évalue le coût de l'occupation israélienne de Gaza à 16,7 mrds$ en dix ans

Quelques 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. "La plupart des habitants n'ont accès ni à l'eau potable, ni à un approvisionnement régulier et fiable en électricité, ni encore à un système d'égout correct", note le document. Il révèle qu' "entre 2007 et 2018, l'économie palestinienne régionale de Gaza a connu une croissance inférieure à 5%, et sa part dans l'économie palestinienne est passée de 31% à 18% en 2018. En conséquence, le PIB par habitant a diminué de 27% et le chômage a augmenté de 49%. Si la part de Gaza dans l'économie du territoire palestinien occupé était restée la même qu'en 2006, le PIB de Gaza serait supérieur de 50% à son niveau réel".Entre 2007 et 2017, le taux de pauvreté à Gaza est passé de 40% à 56% et l'écart de pauvreté de 14% à 20%. En dollars constants de 2015, "le coût annuel minimum pour sortir les gens de la pauvreté a quadruplé, passant de 209 M$ à 838 M$".La Cnuced recommande pour Gaza la levée de toutes les restrictions en matière de déplacements et d'accès pour la Cisjordanie et le reste du monde. L'institution préconise également la construction de ports maritimes et d'aéroports ainsi que des projets d'approvisionnement en eau et en électricité. Elle demande également à ce que le gouvernement palestinien puisse être autorisé à développer les ressources en pétrole et en gaz naturel au large de la bande de Gaza. Ceci permettrait la relance de l'économie régionale de Gaza et améliorerait la situation financière de l'Autorité nationale palestinienne.Déjà, en septembre 2020, un précédent rapport de la Cnuced s'alarmait des répercussions économiques de la Covid-19 sur l'économie des territoires palestiniens. Il indiquait que l'existence même de l'Autorité palestinienne se trouvait menacée car, elle n'a pas les moyens de faire face aux vastes répercussions économiques de la pandémie.