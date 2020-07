La Cnuced évalue l'impact de la Covid-19 sur le tourisme entre 1,5% à 4,2% de pertes sur le PIB mondial

Six pays méditerranéens se trouvent en tête du classement des quinze marchés du tourisme les plus affectés par la Covid-19 établit par la Cnuced selon le scénario le plus modéré. La Jamaïque et la Thaïlande avec respectivement 11% et 9% de recul de leur PIB se trouvent en tête et en troisième place arrive la Croatie (-8% du PIB). Suivent le Portugal (-6%), le Maroc (-5%), la Grèce (-4%), l'Egypte (-3%) et l'Espagne (-3%). Dans les trois pays les plus touchés, "l'emploi de de travailleurs non qualifiés pourrait diminuer à des taux à deux chiffres même dans le scénario le plus modéré", prévient la Cnuced.



Pour ceux qualifiés, et toujours dans le scénario modéré, la Croatie enregistre déjà une baisse de 9% des salaires (-11% pour la Jamaïque et -12% pour la Thaïlande) qui pourrait atteindre les -17% dans l'hypothèse la plus dramatique, le Portugal de 8%, la Grèce de 6%, le Maroc de 5%, l'Espagne de 4% et l'Egypte de 3%.



"Les effets pourraient être particulièrement négatifs pour les femmes qui devraient être touchées de manière disproportionnée par les licenciements dans le secteur du tourisme en raison de Covid-19", précise le rapport. Elles représentent environ 54% des salariés des secteurs de l'hébergement et de la restauration.



En terme de perte de PIB, sur le scénario modéré, la France se positionnerait à la quatrième place avec un manque à gagner de 47 mrds$ (41,6 mrds€) derrière le trio Etats-Unis (187 mrds$ - 165,8 mrds€), Chine (104 mrds$ - 92,2 mrsd€) et Thaïlande (47 mrds$ - 41,7 mrds€). L'Espagne afficherait un - 44 mrds$ (-39 mrds€), l'Italie se situerait à - 34 mrds€ (-30 mrds€) et le Portugal fermerait la marche de ces quinze pays mondiaux avec -13,9 mrds$ (12,3 mrds€).