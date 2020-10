La Chambre de Commerce de Barcelone veut rendre les entreprises du tourisme plus durables

ESPAGNE. Face à l'impact de la Covid-19, la Chambre de commerce, d'industrie, de services et de navigation de Barcelone va attribuer 100 K€ de subventions aux entreprises du tourisme de Barcelone pour les aider à surmonter la crise.



Cette action est menée dans le cadre du projet européen "Tourban" (pour Tourism Urban - Tourisme Urbain), un consortium dirigé par la Chambre de commerce de Barcelone et développé dans les villes de sept pays (Barcelone, Dubrovnik, Amsterdam, Copenhague, Tallinn, Budapest et Kiel) sur la période septembre 2020 à mars 2023. Financé à 75% par le programme européen pour la compétitivité des entreprises et des Pme (COSME), il est doté d'un budget de 1,32 M€, dont 230,6 M€ de la Chambre catalane.



Tourban veut inciter les Pme touristiques à s'adapter à des modèles commerciaux plus durables, tant d'un point de vue environnemental, qu'économique et social. "Grâce à l'innovation, à l'incorporation de nouvelles technologies et modèles commerciaux de l'économie circulaire ou à l'adoption de certificats de durabilité, les entreprises pourront réduire leur consommation et leurs coûts", précise un communiqué de la Chambre de Barcelone publié lundi 12 octobre 2020.

De plus, des sessions de formation, des ateliers et des activités de réseautage international destinés aux entreprises du secteur touristique catalan seront également proposées dans le but de contribuer à améliorer leur compétitivité et leur durabilité.



Le projet Tourban prévoit des subventions d'un montant total de 600 K€ pour les entreprises dont 100 K€ pour les entreprises catalanes.