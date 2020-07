La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence affiche son soutien à l'écosystème de l'entrepreneuriat

FRANCE. La Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) annonce, jeudi 23 juillet 2020, la signature de conventions de partenariat bipartites avec six structures de l'entrepreneuriat*.Se présentant comme "réseau des réseaux", l'institution entend "faciliter la vie des entrepreneurs et des entreprises" et "jouer pleinement son rôle de fédérateur pour apporter aux créateurs, cédants, repreneurs, chefs d'entreprises, toutes les clés qui leur permettront de se développer, de s'adapter, de grandir et de prospérer", comme elle l'explique dans un communiqué.Ce rapprochement va se traduire par de multiples actions comme l'animation d'ateliers communs, la participation à des évènements et la mise en place de rendez-vous individuels ainsi que la réalisation de formalités au sein des locaux de partenaires.La CCIAMP va également promouvoir auprès des adhérents des six structures son Métropolitain Business Act , outil permettant de développer le business local. Elle prendra en charge leurs frais d'adhésion à ce programme jusqu'à la fin de l'année 2020.* L’Institut Régional des Chefs d’Entreprise (IRCE), le Réseau Entreprendre Provence (REP), Le Carburateur, Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative (PACI), la Délégation Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives de PACA et de Corse (SCOP) et Provence Création d’Entreprises (PCE).