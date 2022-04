La Bosnie-Herzégovine obtient un prêt de 20 M€ pour moderniser son système de télécommunication

BOSNIE-HERZÉGOVINE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde un prêt de 20 M€ à Elektroprenos-Elektroprijenos (TransCo) pour accompagner ses investissements destinés à moderniser le système de télécommunications en Bosnie-Herzégovine.



Siégeant à Banja Luka et opérationnelle depuis février 2006, cette entreprise nationale dispose du monopole du transport de l'énergie électrique produite dans les centrales électriques vers les zones de distribution d'électricité ou les grands consommateurs industriels. Dans ce cadre, Elektroprenos-Elektroprijenos s'est lancée dans un plan d'investissement à long terme (2022-2028) avec comme chantier principal cette mise à niveau pour mieux absorber l'augmentation de la capacité d'énergie renouvelable sur son réseau.



Il s'agit notamment "d'améliorer l'efficacité et la gestion de ses sous-stations électriques et de ses systèmes de distribution pour réduire les pertes d'électricité sur le réseau, améliorer la fiabilité du système et mieux se préparer à l'intégration de nouvelles capacités d'énergie renouvelable intermittente", comme le précise un communiqué de la Berd paru mardi 12 avril 2022. La Bosnie-Herzégovine envisage d'augmenter la part des énergies renouvelables d'ici 2030 dans son mix énergétique. Un processus législatif se déroule aujourd'hui pour atteindre une neutralité climatique d'ici à 2050 et une réduction de 33,2% des gaz à effet de serre d'ici à 2030.