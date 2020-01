La Berd veut stimuler le secteur touristique en Croatie et au Monténégro

CROATIE / MONTÉNÉGRO. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde un prêt à long terme d'un montant maximal de 100 M€ à Erste Bank Croatia (EBC). Cette enveloppe permettra à la banque croate, la troisième plus importante du pays (15% de parts de marché), de proposer des emprunts à des entreprises privées d'hôtellerie via ses 128 succursales en Croatie et sa filiale Erste Bank AD.Podgorica au Monténégro (dix-sept succursales). Ceci, "afin de développer leurs activités grâce à des investissements durables dans les hôtels et autres activités touristiques", précise un communiqué du 13 janvier 2020 de la Berd.



"Le tourisme est un moteur majeur de croissance dans les deux pays et nous nous attendons à ce que cet investissement ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises locales et créé de nouveaux emplois. Il montre comment notre nouveau cadre permettra à la Berd de toucher plus de clients, y compris les plus petits", commente Suma Chakrabarti, président de la Berd, présent lors de la signature à Zagreb.