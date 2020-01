La Berd vend la totalité de sa participation dans la bourse d'Istanbul

TURQUIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé, mardi 31 décembre 2019, la cession de sa participation de 10% dans la bourse d'Istanbul (Borsa Istanbul - BiST) au fonds souverain turc. L'institution était actionnaire depuis décembre 2015, elle vend dans cette opération ses dernières parts.



Au capital de 423 234 000 de lires turques (63,43 M€), la bourse d'Istanbul, l'unique du pays, est désormais détenue à 90,6% par le fonds souverain turc (Türkiye Varlik Fonu), 1,30% par l'Association turque des marchés de capitaux (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği -TSPB), 2,27% par la société de la bourse d'Istanbul, et 5,83% répartis entre des courtiers, des banques, et d'autres entreprises.



"La Berd reste déterminée à soutenir davantage le développement des marchés des capitaux turcs", précise la banque par voie de communiqué. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie pays établie pour cinq ans et approuvée par le Conseil d'administration de la banque début 2019, elle indique vouloir favoriser, à travers des conseils en matière d'investissement et de politique, un environnement propice aux produits financiers libellés en monnaie locale et les marchés locaux de capitaux.



La Berd entend également soutenir l'introduction de nouvelles sources alternatives de financement ainsi que de nouveaux instruments à taux fixe et flottant comme ceux de la finance islamique, les fonds de dette et la titrisation. "La Berd continuera à effectuer des investissements avant l'introduction en bourse et à soutenir les entreprises après leur cotation (...) et à intervenir pour développer l'accès au capital-risque par des investissements directs et par le biais de fonds d'amorçage et d'infrastructure", poursuit le communiqué.