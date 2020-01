La Berd va soutenir les micro-entreprises agroalimentaires de Bosnie-Herzégovine

BOSNIE-HERZÉGOVINE. La Banque européenne pour le développement et la reconstruction (Berd) accorde 3 M€ à Mikrokreditna Fondacija Mi-Bospo Tuzla (Mi-Bospo). L'institution locale de microfinance (29 bureaux et 160 salariés) va utiliser cette somme pour soutenir, par des prêts subsidiaires, des micros et petites entreprises de Bosnie-Herzégovine avec un focus sur celles du secteur agroalimentaire et dirigées par des femmes.



Basée à Tuzla (Nord-Est du pays), Mi-Bospo a été créée comme projet pilote de la Banque mondiale en mars 1996 pour explorer les besoins et les opportunités d'établir le microcrédit en Bosnie-Herzégovine. Avant sa fondation effective comme entité juridique par l'association humanitaire Bosanski savjet za pomoć-BOSPO, en décembre 2000, après une loi votée en juin 2000 sur les organisations de microcrédit. Mi-Bospo est aujourd'hui la quatrième plus importante institution de microfinance de Bosnie-Herzégovine. "L'accès au financement reste un obstacle pour de nombreuses entreprises, bien qu'elles soient l'épine dorsale de l'économie du pays", précise dans un communiqué Mi-Bospo. Cette aide va également permettre d'"influencer la tendance à la baisse du départ des jeunes de Bosnie-Herzégovine, en leur montrant les opportunités de créer leurs propres emplois dans leur pays d'origine, au lieu de chercher un avenir meilleur dans les pays occidentaux", poursuit le texte.



En 2017, la Berd avait déjà accordé un premier prêt à Mi-Bospo.



La Banque européenne a investi 2,5 mrds€ dans 171 projets en Bosnie-Herzégovine depuis le début de ses opérations en 1996. Dont un record de 315 M€ dans vingt projets en 2019.