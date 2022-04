La Berd va accompagner la Turquie dans la gouvernance climatique des entreprises et des banques

TURQUIE / UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) participe à un prêt à la Turquie dans le cadre de sa nouvelle facilité de financement de l’économie verte (Green Economy Financing Facility - GEFF) doté de 500 M€. Il associe le Fonds pour les technologies propres (FTC) de la Berd, à hauteur de 21,5 M€, et 7 M€ de subventions pour l’assistance technique abondés principalement par le FTC et le Fonds de coopération Turquie-Berd.



Cette somme va être remise à plusieurs banques et sociétés de crédit-bail qui utiliseront ces fonds pour aider les particuliers (propriétaires de logements), les entreprises, les vendeurs et les producteurs de matériaux et de produits verts à investir dans des technologies vertes très performantes.



L’opération intègre, pour la première fois dans une GEFF, une assistance technique destinée à améliorer la gouvernance climatique des entreprises. Les institutions financières locales pourront aussi en bénéficier.