La Berd soutient les investissements climatiques des entreprises égyptiennes

ÉGYPTE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde, jeudi 6 février 2020, une enveloppe totale de 82,3 M$ (75 M€) à QNB Alahli. Cette somme prêtée à la banque commerciale égyptienne va permettre de soutenir les investissements verts des entreprises privées du pays.



Elle comprend un prêt de 17 M$ (15,5 M€) au titre du Mécanisme de financement de l'économie verte (GEFF) pour l'Egypte, deux prêts pouvant atteindre un cumul de 54 M$ (49,17 M€ - dont 13 M$ - 11,8 M€ - cofinancés par le Fonds vert pour le climat - GCF) et un autre pouvant atteindre 11,3 M$ (10,28 M€) réservé aux petites entreprises.



Les financements devront uniquement être octroyés à des entreprises investissant dans des mesures d'atténuation ou d'adaptation aux changements climatiques - par la réduction de l'utilisation de l'énergie et de l'eau -, dans la gestion durable des terres et dans les énergies renouvelables. Une assistance technique de 3,1 M$ (2,8 M€) supplémentaires et des subventions de 9 M$ (8,19 M€) seront apportés au programme par l'Union européenne, le compte multi-donateurs Semed de la Berd (Allemagne, Australie, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Taipei Chine) et le GCF.